Pensiile de peste 14.000 de lei net ar putea fi impozitate progresiv. La fel si salariile mai mari decat cel al presedintelui

Pensiile speciale ar putea fi impozitate progresiv, dar in discutie sunt si salariile bugetarilor care castiga mai mult decat presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor variante discutate in Coalitia de guvernare.Sunt vizate pensiile speciale, care ar putea fi impozitate progresiv, chiar sub pragul de 14.000 de lei net.Surse din conducerea PSD sustin ca social-democratii vor sustine in coalitie impozitarea progresiva a pensiilor speciale si a salariilor bugetarilor, "cele care sunt mai mari ... citeste toata stirea