Un numar enorm de pensionari romani traiesc cu aproximativ 110 euro lunar, adica cu 560 de lei. Este vorba despre pensionarii de la CAP, care au muncit in folosul statului, pe propriile terenuri de care au fost deposedati.In total in Romania era inregistrat un numar de 4.766.378 de pensionari la finele lunii august 2023 in Romania.Pensia medie a fost de 1.965 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Dintre acestia, 662.658 de pensionari aveau