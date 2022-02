Pensionarile magistratilor afecteaza instantele. Deficit de 13 judecatori la Tribunalul Alba

Deficitul de judecatori inregistrat in 2021 de Tribunalul Alba a afectat activitatea institutiei. Aceasta in conditiile in care, pentru al doilea an consecutiv, s-a inregistrat o crestere a volumului de activitate. Reducerea schemei de judecatori in activitate s-a datorat atat prin pensionarea unui numar mare de magistrati in cursul anului 2021, cat si prin promovarea unor judecatori la Curtea de Apel Alba Iulia. Tribunalul functioneaza in prezent cu un deficit de 13 judecatori, avand doar 17 ... citeste toata stirea