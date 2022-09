Perchezitii in 4 judete, printre care si Alba, la o retea de hoti de cupru

Miercuri dimineata, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in 4 judete, respectiv Cluj, Alba, Sibiu si Ilfov.Activitatile vizeaza un dosar de cercetare penala, inregistrat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, privind sustragerea unei ... citeste toata stirea