Perchezitii in Alba si alte 5 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala. Firme fantoma, folosite pentru operatiuni economice

Perchezitii de amploare in Alba si alte 5 judete, miercuri dimineata, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mures efectueaza 18 perchezitii, in 6 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala.In aceasta dimineata, politistii efectueaza 18 perchezitii, in judetele Mures, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova, Galati si ... citeste toata stirea