Nouasprezece perchezitii au avut loc marti in sapte judete si in Bucuresti, fiind vizate 10 persoane care au obtinut ilegal fonduri garantate de stat pentru IMM, prejudiciul fiind de aproape 1,8 milioane de lei.In aceasta dimineata, 13 iunie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pun in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Dambovita, Sibiu, Timis, ... citeste toata stirea