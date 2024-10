Perchezitii in Alba si Gorj: Trei societati comerciale investigate pentru evaziune fiscala in valoare de 837.000 de lei

PERCHEZIEsII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALAIn cadrul operatiunii "JUPITER", sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului General al Politiei Romane, la data de 21 octombrie 2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au pus in executare 7 mandate de perchezitie ... citește toată știrea