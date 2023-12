Marti dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, efectueaza 9 perchezitii domiciliare, in localitatile Campeni (1) si Lupsa (8), la persoane cercetate pentru braconaj cinegetic.Din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie - decembrie 2023, 9 persoane ar fi organizat partide de vanatoare, fara a detine ... citeste toata stirea