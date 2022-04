Perchezitii in patru judete, la persoane suspecte de contrabanda cu tigari. Ce au mai descoperit politistii

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au efectuat joi, 14 aprilie, 19 perchezitii domiciliare in patru judete la persoane banuite de contrabanda cu tigari si fals material in inscrisuri oficiale. Actiunea a avut loc in Alba (13 perchezitii), Hunedoara (4 perchezitii) si in Arges si Tulcea, unde au avut loc cate o perchezitie. Din cercetari, a rezultat faptul ca, de la inceputul anului 2022 si pana in prezent, mai ... citeste toata stirea