Perchezitii in Sebes: A fost vizata o retea de hoti specializata in furtul de catalizatoare. Sapte persoane au fost retinute si conduse la audieri

Marti dimineata, politistii din Sebes, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, au efectuat 11 perchezitii in municipiu, la persoane banuite de furt calificat si tainuire.In urma perchezitiilor efectuate de politisti si procurori, 7 persoane au fost retinute si conduse la audieri.Potrivit IPJ Alba, ancheta vizeaza 4 persoane care ar fi sustras, in principal, componente auto si 3 persoane care ar fi tainuit faptele lor.Din cercetari a reiesit ca, in luna iulie 2022, 4 ... citeste toata stirea