Perchezitii in Zlatna : Cinci tineri acuzati de furturi in valoare de 195.000 de lei, retinuti dupa o actiune ampla a politiei

In dimineata zilei de 15 ianuarie 2025, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba - Politia Orasului Zlatna, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in orasul Zlatna, in cadrul unui dosar penal care vizeaza fapte de furt calificat.Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii noiembrie 2024, cinci tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, toti din orasul Zlatna, ar fi patruns, in mod repetat, prin ... citește toată știrea