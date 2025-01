Perchezitii in Zlatna intr-un dosar de furt calificat : Tineri suspectati de furturi dintr-o societate comerciala

PERCHEZITII INTR-UN DOSAR PRIVIND FAPTE DE FURT CALIFICATIn aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba - Politia Orasului Zlatna, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in orasul Zlatna, in cadrul unui dosar penal care vizeaza fapte de furt calificat.Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii noiembrie 2024, cinci tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, toti din orasul Zlatna, ar ... citește toată știrea