Perchezitii la Agentia pentru Protectia Mediului Alba si la sediile companiei Kronospan intr-un dosar de poluare si export de deseuri. Sunt vizate fapte de fals informatic, fals in declaratii.

In cursul zilei de 23.10.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat perchezitii domiciliare in 5 locatii: la sediul unei institutii publice din mun. Alba Iulia, la sediul a doua societati comerciale A si B dinSebes si la un punct de lucru situat in municipiul Brasov, precum si la o societate comerciala C din Targu-Mures. ... citește toată știrea