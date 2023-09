Trei perchezitii domiciliare au fost efectuate miercuri in orasul Campeni, de catre politistii din Alba alaturi de procurorii din localitate, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, inselaciune si complicitate la inselaciune.In baza unor adeverinte false, doua persoane au obtinut suma de 12.000 lei din partea unei case de ajutor reciproc, suma pe care apoi nu au mai returnat-o.La data de 27 septembrie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii ... citeste toata stirea