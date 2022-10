Perchezitii la Rosia Montana, la o Grupare specializata in infractiuni de contrafacere si camata. Produse vestimentare si parfumuri confrafacute, in valoare de peste 10.000 lei, confiscate de politisti

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Alba, au efectuat miercuri, trei perchezitii domiciliare in comuna Rosia Montana, la o grupare specializata in infractiuni de contrafacere si camata.Politistii au confiscat peste 140 de produse vestimentare si parfumuri contrafacute, in valoare de peste 10.000 lei.Marti, 18 octombrie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub ... citeste toata stirea