Perchezitii la Zlatna intr-un dosar de instigare publica : Un barbat retinut pentru indemnuri la violenta pe retelele sociale

PERCHEZITII INTR-UN DOSAR PRIVIND O FAPTA DE INSTIGARE PUBLICAAstazi, 13 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat o perchezitie, in orasul Zlatna, in cadrul unui dosar penal care vizeaza o fapta de instigare publica.Din cercetari a reiesit ca, la data de 6 decembrie 2024, un barbat, de 39 de ani, din localitatea Galati, judetul Alba, ar fi postat un ... citește toată știrea