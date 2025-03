Pericol pe drumurile din Petrosani : Barbat fara permis, prins la volan sub influenta alcoolului, cu o concentratie de 1,22 mg/l

A pus in pericol circulatia pe drumurile publice:In data de 24 martie 2025, in jurul orei 01:05, politistii au depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din Petrila, care desi nu poseda permis, conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918, din Petrosani.Dupa la ... citește toată știrea