Persoanele condamnate penal nu mai pot candida la alegerile prezidentiale. Legea a fost promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care instituie interdictia de a candida pentru functia suprema in stat pentru persoanele care la data depunerii candidaturii au suferit condamnari penale definitive.Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.28 din Legea nr.370/2004, in sensul instituirii interdictiei de a candida pentru functia suprema in stat pentru persoanele care la data depunerii candidaturii au suferit condamnari penale definitive, daca nu a intervenit ... citeste toata stirea