Persoanele cu dizabilitati din judetul Alba, trebuie sa anunte DGASPC, domiciliu sau resedinta, preschimbarea actului de identitate, deces persoana cu handicap, stare materiala

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Alba informeaza persoanele cu dizabilitati de pe raza administrativ-teritoriala a judetului Alba, ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana cu certificat de incadrare in grad de handicap, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are obligatia ... citeste toata stirea