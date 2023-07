Politistii din Alba au organizat, joi, pe teritoriul judetului, o actiune in sistem integrat pentru siguranta cetatenilor.In urma actiunii, oamenii legii au constat peste 130 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate au acestia au aplicat amenzi in valoare de aproape 31.000 lei.Politistii rutieri au retinut 3 permise de conducere.Potrivit IPJ Alba, ieri, 27 iulie 2023, peste 170 de politisti si jandarmi din judetul Alba au actionat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de ... citeste toata stirea