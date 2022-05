Peste 150.000 de petarde si baterii de artificii, confiscate de politisti. Articolele erau vandute ilegal pe internet

Politistii din Alba au indisponibilizat sute de kilograme de articole pirotehnice, in urma a noua perchezitii efectuate la persoane care sunt banuite ca ar fi vandut astfel de articole, fara a fi autorizate. Actiunea a avut loc miercuri, 11 mai 2022. Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetelor de pe langa Judecatoriile Alba Iulia si Sebes, au efectuat miercuri noua perchezitii, din care una in municipiul Bucuresti si opt in judetul Timis, la ... citeste toata stirea