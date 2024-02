Peste 20 de fugari au fost adusi in tara, in ultima saptamana. Cine se afla pe lista Politiei

Peste de persoane cu probleme penale, care parasisera Romania, au fost readuse in tara in ultima saptamana, a precizat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu."In aceasta saptamana, inventarul inseamna 22 de fugari adusi in Romania, in sapte zile 22 de fugari, dintre care 19 sunt condamnati definitiv, ceilalti trei sunt in etapa de urmarire penala sau de judecata", a declarat Alina Gorghiu, potrivit Agerpres.Ea a adaugat ca, de la inceputul acestui an, au fost adusi in tara 112 fugari, dintre ... citește toată știrea