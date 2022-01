Peste 20 de perchezitii efectuate de politisti, in Alba si Cluj, la o grupare specializata in falsificarea permiselor de conducere si a certificatelor de competenta profesionala

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au efectuat marti, peste 20 de perchezitii domiciliare, in judetele Cluj si Alba, la o grupare specializata in falsificarea permiselor de conducere si a certificatelor de competenta profesionala.Potrivit IPJ Alba, marti dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea ... citeste toata stirea