Peste 200.000 de tichete de masa, distribuite in Alba persoanelor care s-au vaccinat anti-COVID

Directia de Sanatate Publica Alba a distribuit tichetele de masa pentru toate persoanele vaccinate cu schema completa pana in prezent. Astfel, au fost distribuite in ultimele zile un numar de 211.150 de tichete de masa destinate unui numar de 42.230 de persoane din judetul Alba care s-au vaccinat anti-COVID. Tichetele au ajuns la primariile in subodinea carora functioneaza cele 11 centre de vaccinare din judet si catre medicii de familie care au efectuat vaccinare anti-COVID in cabintele ... citeste toata stirea