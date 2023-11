Peste 200 de centre comunitare integrate vor fi realizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta a subliniat ca exista nevoia unei astfel de structuri in conditiile in care medicii de familie au responsabilitate doar pentru listele lor de pacienti."Noi am pierdut aceasta notiune a medicinii comunitare in momentul in care medicina de familie din Romania a fost schimbata ca si concept si un medic de familie nu are ... citeste toata stirea