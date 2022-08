Peste 260 de magazine Lidl, amendate de ANPC. 24 au fost inchise. Nereguli gasite si reactia lantului de supermarketuri

In cursul lunii august, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele lantului de supermarketuri Lidl, la nivelul intregii tari.Au fost controlate 265 de magazine, iar, pentru neregulile constatate, comisarii ANPC au aplicat urmatoarele sanctiuni:347 amenzi contraventionale, in valoare totala de 3,5 milioane de lei144 avertismenteoprirea ... citeste toata stirea