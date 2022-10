Peste 300 de elevi si 58 profesori, premiati la Sebes, pentru excelenta in educatie

Vineri, 7 octombrie 2022, in gradina Muzeului Municipal "Ioan Raica" din Sebes, primarul Municipiului Sebes, Dorin Nistor, a premiat excelenta in educatie, in cadrul unei festivitati organizate in cele mai mici detalii de Centrul Cultural "Lucian Blaga".Municipiul Sebes a oferit diplome de merit si premii in bani unui numar de 229 de elevi, care au participat la olimpiade si concursuri nationale si judetene la care s-au clasat pe podium, precum si unui numar de 55 de profesori, care i-au ... citeste toata stirea