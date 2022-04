Peste 300 de jandarmi din Alba asigura masuri de ordine in weekend-ul de 1 Mai. Recomandari pentru cetateni

Peste 300 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba vor actiona pentru asigurarea masurilor de ordine publica la manifestarile religioase, sportive si cultural-artistice organizate cu ocazia Zilei Internationale a Muncii.In weekend, jandarmii vor fi prezenti atat in mediul urban, in zonele aglomerate, parcuri, centre comerciale, zone de agrement, cat si in mediul rural si vor actiona pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional si ... citeste toata stirea