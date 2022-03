Peste 400 de oi moarte in urma unui incendiu de vegetatie care a cuprins un saivan, in Alba FOTO VIDEO

Un numar de peste 400 de oi au ars de vii intr-un saivan alat pe raza comunei Valea Lunga. In saivan se aflau 500 de oi, dar doar circa 100 dintre acestea au putut fi salvate. UPDATE Un barbat care a provocat incendiul de vegetatie uscata la Valea Lunga a fost retinut de politisti pentru distrugere din culpa. "In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in dimineata zilei de 23 martie, in jurul orei 7,00, ar fi dat foc vegetatiei uscate de pe o pasune situata in locul denumit 'Fata Lodromanului', ... citeste toata stirea