Peste 400 recipiente de detergent contrafacut, a fost descoperit in masina unui sofer din Alba, in urma unui control efectuat de politisti, pe Autostrada A1.In data de 12 februarie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul politistilor Biroului Politiei Autostrazi, au oprit in trafic pe A1, pe raza orasului Simeria, autoutilitara condusa ... citeste toata stirea