Peste 50 metri de material lemnos, confiscat de politistii din Ocna Mures

Politistii din Ocna Mures au confiscat miercuri, o cantitate de peste 50 metri cubi de material lemnos, in urma unui control in teren, efectuat la o societate comerciala din Unirea.Cantitatea de material lemnos a fost indisponibilizata si confiscata de oamenii legii.La data de 10 august 2022, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Unirea, specializata in depozitarea, prelucrarea si comercializarea ... citeste toata stirea