Peste 500 de elevi din Blaj primesc zilnic cate o masa calda si fructe. Ce spune primarul Valentin Rotar

Peste 500 de elevi din Blaj primesc zilnic, pana la finalul anului scolar cate o masa calda si fructe prin programul finantat de Guvernul Romaniei."Incepand din 9 ianuarie, prima zi de scoala din 2023, 564 de elevi si prescolari din Blaj primesc, in fiecare zi, pana la finalul anului scolar 2022/2023, cate o masa calda si fructe, in cadrul programului-pilot "Masa calda in scoli", finantat de Guvernul Romaniei. Bugetul alocat este de 593.000 de lei, titularul proiectului fiind Scoala ... citeste toata stirea