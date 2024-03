Peste 550 de permise retinute de Politia Rutiera, in ultimele 24 de ore. Filtre in trafic si amenzi

In ultimele 24 de ore, politistii au retinut peste 550 de permise de conducere. Au fost organizate filter in trafic si aplicate amenzi.Potrivit IGPR, in 8 martie, politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale. Au organizat 452 de actiuni si au intervenit la 2.345 de evenimente. Dintre acestea, 1.960 au fost sesizate de cetateni prin 112.Au fost depistate 27 de persoane urmarite national sau international, fata de care au fost dispuse masurile legale. In ... citește toată știrea