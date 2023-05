Politistii din Alba alaturi de reprezentanti ai Garzii Forestiere Alba, au confiscat in weekend, o cantitate de 70 metri cubi de material lemnos, in cadrul unei actiuni pentru combaterea si prevenirea faptelor si delictelor silvice.Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat peste 60 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 13.300 de lei.In perioada 26- 27 mai 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba a organizat o actiune pentru ... citeste toata stirea