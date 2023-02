Peste 6000 de pachete de tigari netimbrate, confiscate de politisti pe Autostrada A1 Sibiu - Sebes

Peste 6000 de pachete de tigari netimbrate, au fost confiscate marti seara, de catre politisti pe Autostrada Sebes - Sibiu.Politistii au descoperit tigarile, in trei TIR-uri inmatriculate in judetul Teleorman."Marti seara, in jurul orei 21, prin doua apeluri 112, politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva au fost sesizati despre faptul ca trei barbati care conduc trei TIR-uri pe A1, in zona Cristian, pe directia Deva - Sibiu, ar transporta tigari netimbrate.Politistii ... citeste toata stirea