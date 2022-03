Peste 700 de locuri de cazare pentru refugiati, disponibile la manastiri din Alba si Mures

Un numar de 750 de locuri de cazare sunt disponibile pentru refugiatii din Ucraina la manastirile din Dumbrava, judetul Alba, si Sighisoara, judetul Mures. Aici se afla deja zeci de adulti si copii ucraineni. "In Arhiepiscopia Alba Iuliei sunt disponibile 750 de locuri de cazare: 300 in judetul Alba, dintre care 100 la Manastirea 'Sfantul Mare Mucenic Dimitrie' de la Dumbrava, si 450 in judetul Mures, dintre care 100 la Manastirea 'Sfantul Mare Mucenic Dimitrie' de la Sighisoara. In prezent, la ... citeste toata stirea