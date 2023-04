Peste 8.000 de tigarete netimbrate au fost descoperite de catre politistii din Alba si Campeni, in urma unor perchezitii efectuate in comuna Vadu Motilor.La data de 20 aprilie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni au efectuat 4 perchezitii, toate in comuna ... citeste toata stirea