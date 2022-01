In ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Alba, s-au inregistrat 82 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 10 mai multe infectari ca in ziua precedenta.Numarul total al persoanelor infectate cu COVID 19, a ajuns in Alba, la 34.792 cazuri.Dintre acestea, un total de 33.257 persoane au fost declarate vindecate.Din pacate, un numar de 1131 ... citeste toata stirea