Peste jumatate dintre parinti nu vin acasa de sarbatori. Harta pe regiuni

Peste jumatate dintre parintii care muncesc in alte tari nu vin acasa de Sarbatori. Salvati Copiii intareste programul de sprijin pentru copiii ramasi singuri acasa: Harta pe regiuniBucuresti, 29 aprilie 2024 - Mai mult de jumatate - 55% - dintre parintii care lucreaza peste granita nu vor petrece sarbatorile pascale in tara, alaturi de copiii lor, in vreme ce 39% spun ca vor veni acasa pentru Paste, iar 6% nu erau inca decisi cu privire la venirea in tara, arata datele unei anchete realizate ... citește toată știrea