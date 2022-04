Petreceri cu droguri in locuinta unui traficant din Alba: "Lasa marfa in casa, pe farfurie. Se putea servi oricine"

Trei barbati care vindeau droguri de risc in Cugir si Alba Iulia au fost condamnati la inchisoare de Tribunalul Alba. Doi dintre acestia au primit pedepse cu executare, iar unul a fost condamnat cu suspendare. In locuinta unuia dintre acestia aveau loc veritabile petreceri unde se consumau droguri, respectiv cannabis si etnobotanice. "La el acasa ne strangeam mai multi si am vazut ca persoanele prezente sa consume pudra, pe care (...) o punea la dispozitie, posibil si alte persoane sa fi pus ... citeste toata stirea