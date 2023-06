Cota de piata a autoturismelor ecologice a ajuns, in Romania, la 21% din total, in primele cinci luni ale anului. Achizitiile din aceasta categorie au crescut cu 33,7% fata de aceeasi perioada din 2022, potrivit datelor publicate joi de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).In aceasta marja, autoturismele electrice 100% detin o cota de 9% din piata, in perioada analizata, fata de anul 2022 cand reprezentau 7,7%.Achizitiile de autoturisme "verzi" au performat, in ... citeste toata stirea