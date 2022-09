Pieton aflat sub influenta bauturilor alcoolice, lovit de o masina pe un bulevard din Alba Iulia

O persoana a fost acrosata de o masina, luni seara, pe Bulevardului Incoronarii din Alba Iulia.In momentul accidentului, pietonul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, etilotestul aratand valoarea de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat.Medicii deplasati la fata locului, i-au acorda victimei ingrijirile medicale.Potrivit IPJ Alba, La data de 5 august 2022, un barbat de 46 de ani, din comuna Horea, s-a angajat in traversarea Bulevardului Incoronarii din Alba Iulia, prin loc nemarcat si ... citeste toata stirea