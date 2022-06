Pieton lovit de masina la Abrud, dupa ce a traversat neregulamentar. Soferul era in stare de ebrietate

Un barbat in varsta de 61 de ani, a fost miercuri seara, lovit de o masina pe o strada din Abrud.Victima traversa strada prin loc nepermis, moment in care a fost lovit de o masina a carui sofer se afla in stare de ebrietate.La data de 29 iunie 2022, in jurul orei 20,00, politistii din Abrud au intervenit, pe strada Republicii din oras, pentru solutionarea unui accident rutier.Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 61 de ani, din Abrud, s-ar fi ... citeste toata stirea