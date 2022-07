Ping-pong cu dosarul mortii unui militar, electrocutat in Gara Alba Iulia. De ce a fost retrimis la Parchetul Militar

Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a finalizat cercetarile in doarul penal vechi de aproape 4 ani privind decesul unui militar, prin elecrocutare, in Gara din Alba Iulia. Procurorii din Alba Iulia renuntat la urmarirea penala fata de suspectul - persoana civila si au retrimis cauza la Parchetul Militar Cluj-Napoca pentru continuarea cerecetarilor in privinta a celor doi suspecti ramasi, de profesie militari. Dosarul a mai fost, in prima faza, la Parchetul Militar. La sfarsitul anului 2020, ... citeste toata stirea