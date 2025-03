Pirotehnistii ISU Cluj au dezamorsat o bomba de aviatie, in apropiere de Turda, ramasa din Al Doilea Razboi Mondial

Misiune pentru pirotehnistii ISU Cluj in apropiere de municipiul TurdaEchipa pirotehnica a ISU Cluj a desfasurat in aceasta dupa dimineata misiune de asanare pe un teren agricol, situat in apropiere de municipiul Turda. Astfel, in timpul unor lucrari agricole, a fost gasita o bomba de aviatie de aproximativ 50 de kilograme, ramasa cel mai probabil de pe urma celui de-al Doilea Razboi Mondial. Bomba a fost asanata de catre pirotehnisti si va fi distrusa in conditii de maxima siguranta.Pe ... citește toată știrea