Pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia va fi continuata. Primaria vrea sa lege traseul de cartierul Paclisa

Administratia locala din Alba Iulia doreste sa continue pista de biciclete de pe Dealul Mamut, care se termina in prezent intr-un parc de joaca, pana in zona cartierului Paclisa. Lungimea totala a pistei noi propuse este de peste 2,5 kilometri.Consilierii locali din Alba Iulia au votat vineri, 13 mai, in sedinta extraordinara, un proiect privind realizarea infrastructurii pentru biciclete in Municipiul Alba Iulia, zona Mamut.Potrivit notei de fundamentare, municipiul Alba Iulia are in ... citeste toata stirea