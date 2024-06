Plan Rosu de Interventie pe DN1 in judetul Sibiu, dupa un accident intre o masina si un microbuz scolar , 11 copii si 4 adulti, implicati

Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN 1, intre o masina si un microbuz scolar. In accident sunt implicati 11 copii de 8 ani din judetul Hunedoara si 4 adulti."Doua fetite de 8 ani au fost transportate de catre ATPVM la CPU Luther, ambele cu traumatisme craniene si excoriatii, dar in stare stabila", a transmis ISU Sibiu."ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN1 in zona Saliste la un accident rutier in care sunt implicate un ... citește toată știrea