Primaria Alba Iulia a anuntat intentia de modificare a reglementarilor PUZ intr-o parte a cartierului Orizont, Micesti din Alba Iulia, in vederea dezvoltarii zonei prin construirea de ansambluri de locuinte, unele cu magazine sau alte unitati comerciale la parter si a unui parc.Dezbaterea publica pe proiect va fi in 24 august, de la ora 16.00, la sediul primariei.Documentatia are ca scop sistematizarea unor terenuri adiacente strazilor Azur si Garda din cartierul Orizont, pentru modificarea ... citeste toata stirea