PNL a castigat alegerile Parlamentare in Judetul Alba, urmat de AUR si PSD.

Partidul National Liberal (PNL) a obtinut o victorie semnificativa in judetul Alba la alegerile parlamentare, confirmandu-si pozitia dominanta in aceasta regiune. Rezultatele oficiale arata ca PNL a inregistrat cel mai mare numar de voturi atat pentru Camera Deputatilor, cat si pentru Senat, depasind alte formatiuni politice importante.Potrivit datelor preliminare, liberalii au acumulat peste 24% din voturi, consolidandu-si astfel pozitia de lider in judet. Pe locul doi la se afla AUR cu 190%, ... citește toată știrea