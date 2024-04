Poezii scrise in inchisorile din comunism, prezentate la Simpozionul de Martirologie de la Alba Iulia. Programul evenimentului

La Alba Iulia se desfasoara, in perioada 5-7 aprilie, a zecea editie a Simpozionului National de Martirologie. Tema evenimentului este Memorie si Rezistenta. Ipostaze ale Represiunii Politice in Romania Contemporana.In cadrul evenimentului vor fi prezentate si poezii scrise de cei inchisi in penitenciare si lagare de munca, pe vremea comunismului. Acestea au fost compuse in memorie, transcrise dupa eliberare si publicate.Simpozionul incepe vineri, 5 aprilie, de la ora 9.00, la Facultatea de ... citește toată știrea